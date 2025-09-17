今月22日に薩摩川内市で開催される「川内大綱引」のPR隊がMBCを訪れました。 川内大綱引は、400年以上の歴史がある薩摩川内市の伝統行事で、去年、国の重要無形民俗文化財に指定されました。 綱引きに使う綱は、直径35センチ長さ365メートル。重さが7トンもある日本一の大綱です。この大綱を上方と下方の二手に分かれておよそ3000人が綱を引きます。 中でも相手陣営の引き隊を妨害する「押し隊」と呼ばれる男たちの激突が