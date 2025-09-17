メインシナリオ･･･売り先行、146.00付近の攻防に注目。147円台中心に終値ベースで146-148円台のレンジ相場が継続している。ただ、直近の値動きをみると、上値が切り下がり、今日は146円台前半まで突っ込んだ。目先、売りが先行しそうだ。節目の146.00の攻防に注目したい。145円台に沈むと、7月10日の安値145.76や節目の145.00を試そう。144円台に下落するようなら、節目の144.50や144.00を意識した展開になる。 サブシ