ミセスモデルの武東由美が16日に自身のアメブロを更新。“世界初”だという自動販売機を体験したことを報告した。【映像】モト冬樹、妻・武東由美の体質変化を心配この日、武東は「世界初の自動販売機」というタイトルでブログを更新。「世界初！！！オートキャップ飲み口付！！！」と自動販売機の写真を公開した。続けて「とりあえず買ってみました」と報告。「テイクアウトする時に最初からキャップがついていたら楽かも」