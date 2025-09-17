正式に決着したトランプ関税。ただ、自動車の関税率は従来の6倍になっていて、経済界からは不安の声が広がっています。関税交渉を担当する赤沢経済再生担当大臣と面会した自動車業界のトップ。日本自動車工業会片山正則 会長「日本の自動車産業への壊滅的な影響を回避されたというふうに認識している」日本からの自動車や部品にかかる関税は27.5％から15％に引き下げられました。ただ…日本自動車工業会片山正則 会