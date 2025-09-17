【MLB】ドジャース 6ー9 フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】大谷50号、打った瞬間に球場“総万歳”の圧巻光景ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」でスタメン出場。2点を追う8回、大谷が先頭で迎えた第4打席。誰もが固唾をのんで見守るなか、球場のボルテージを一気に突き抜ける50号が飛び出した。この回から登板したフィリーズ2番手ロバートソンの2球目、インコースへ投じられ