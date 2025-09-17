東京・新橋のガールズバーで女性店員を殺害した罪などに問われている男に、東京地裁は懲役19年の判決を言い渡しました。【映像】事件現場周辺の様子千明博行被告（50）は去年10月、港区新橋のガールズバーで店員の谷澤優奈さん（当時18歳）の首を刃物で複数回切り付けて殺害した罪などに問われています。東京地裁は17日の判決で、「犯行態様は強い殺意に基づく、執拗、残虐なもの」と指摘しました。ガールズバーへの来店や