タレントの北斗晶が16日に自身のアメブロを更新。孫・寿々ちゃんの成長に驚いたことを明かした。【映像】北斗晶、初孫・寿々ちゃんがおしゃべり「声もかわいい」この日、北斗は「今日はすーちゃんのパパはお仕事。ママは、用事があってお出かけ！！なので、朝からじーちゃんばーちゃんとお留守番」と寿々ちゃんを預かった経緯を説明。「パスポートがもう直ぐ切れてしまうので…」（原文ママ）「ばーちゃんの付き合いで市役所」