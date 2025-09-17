日本野球機構（NPB）が17日の公示を発表。パ・リーグ5位の西武は武内夏暉投手を1軍に登録し、代わって青山美夏人投手を登録抹消しました。武内投手はプロ2年目の今季、11試合に先発登板して4勝4敗、防御率3.82をマーク。7月4日のソフトバンク戦（7回無失点）で勝利を果たしてからは4試合勝てない試合が続き、最後の登板となった8月5日の日本ハム戦ではピッチャー強襲の打球を左足首付近に受け、途中交代。翌6日に1軍登録を抹消され