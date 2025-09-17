メジャーリーグ(MLB)では日本時間17日、ドジャースの大谷翔平選手が2年連続50本塁打を達成。両リーグ合わせて3人目の大台到達は24年ぶりと、近年まれに見る本塁打量産シーズンとなっています。最初に50本塁打の大台に到達したのは、マリナーズのカル・ローリー選手。8月26日のパドレス戦でメジャー1番乗りを決めると、その後も勢いはとどまることを知らず、17日のロイヤルズ戦では55号、56号と2本塁打を記録。1961年にミッキー・マ