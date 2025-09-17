脅迫の疑いで、新潟市西区に住む無職の男（58）が17日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は9月12日午後4時20分頃から午後5時45分頃までの間、新潟市内の公共施設に複数回にわたり電話かけ、対応した職員に「おめぇ夜道に気を付けろ」「俺は堅気じゃない」「俺じゃなくても若いのが狙うぞ」などと執拗に繰り返して脅迫した疑いです。公共施設の関係者から脅迫されたと相談があり警察が捜査していました。電話は確認され