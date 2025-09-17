9月14日と15日の2日間、Bリーグの10月の開幕を前に「ナカジツ AICHI CENTRAL CUP 2025」が開催された。 今回で2回目の開催となった今大会は、豊田合成記念体育館（エントリオ）で行われ、愛知県内をホームタウンとする4クラブが集い、愛知県ナンバーワンを決めるトーナメント方式の王座決定戦。14日には初戦で三遠ネオフェニックスが名古屋ダイヤモンドドルフィンズを86－63で、ファイティン