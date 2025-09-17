１７日の東京株式市場は利益確定売り圧力が表面化し、日経平均株価は上昇一服となった。途中上昇し４万５０００円台に乗せる場面もあったが続かなかった。 大引けの日経平均株価は前営業日比１１１円８９銭安の４万４７９０円３８銭と５日ぶり反落。プライム市場の売買高概算は２０億７４００万株、売買代金概算は４兆６１７８億円。値上がり銘柄数は３１２、対して値下がり銘柄数は１２６７、変わらずは４０銘柄だった。