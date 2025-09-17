日本政府観光局が１７日に発表した８月の訪日外客数（推計）は３４２万８０００人となり、前年同月比で１６．９％増となった。８月として過去最高を更新した。 東アジアや欧米、オーストラリア、中東を中心に多くの市場において、スクールホリデーに伴う形で訪日需要が高まった。台湾やスペインは単月として過去最高を更新。韓国や中国、米国など１８市場で８月として過去最高を更新した。 出所：MINK