BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が、Instagramを更新。ピンクドレスを纏った姿を公開し、ファンの注目を集めている。 【写真】ピンクドレスを纏ったエレガントなBLACKPINKリサ／ラブブのコスプレでエミー賞に現れたジョエラ【動画】たまごっちに夢中になるリサの姿も ■まるでプリンセス！BLACKPINKリサがLEVER COUTUREのピンクドレス姿で登場 『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテ