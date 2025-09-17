ゴミ拾いにスポーツの要素を盛り込んだ＝スポGOMIワールドカップの県大会優勝チームが、周南市長に全国大会への出場を報告しました。スポGOMIワールドカップの全国大会に出場するのは周南市の電気工事会社山一電設のチーム「山一」です。スポGOMIワールドカップは3人1組でごみを拾いごみの種類と量をポイント化して競う、ごみ拾いにスポーツの要素を盛り込んだ競技です。県大会は6月1日