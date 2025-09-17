NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。中日はマルテ投手を1軍登録しました。マルテ投手は今季加入し、31試合にリリーフ登板。1勝4敗14HP2セーブ、防御率2.20を記録しています。前回登板は8月8日の広島戦。同点の延長11回に登板するも暴投で勝ち越しを許し、負け投手となりました。翌日に登録抹消されると以降は2軍で調整を重ねてきました。ファームでは今季15試合に登板し、防御率2.45。8月は7試合、9月は4試合に登板し、合計6セ