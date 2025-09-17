韓国の尹錫悦前大統領の妻・金建希氏が、世界平和統一家庭連合いわゆる“統一教会”から高級ブランド品を受け取ったとされる疑惑に関連し、韓鶴子総裁が17日、捜査当局に出頭し、取り調べを受けています。いわゆる統一教会の韓鶴子総裁は、17日午前10時前、金建希氏をめぐる疑惑を捜査する特別検察官の事務所に入りました。“統一教会”韓鶴子総裁「（Q．金建希氏にバッグを贈ったのか？）雨が降る中ご苦労さまです。あとで説明し