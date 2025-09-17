東京・渋谷駅前のスクランブル交差点を撮影しながら渡る外国人＝8月政府観光局は17日、8月に日本を訪れた外国人客は前年同月比16.9％増の推計342万8千人だったと発表した。円安や夏休みシーズンで旅行需要が高まり、8月としては過去最多だった。日本で7月に大災害が起きるという「うわさ」で減少していた韓国は増加に転じ、香港も減少率が縮小した。2025年1〜8月の累計は2838万3600人。前年同期の2400万8405人と比べると18.2％