BPO放送人権委員会は17日までに、福岡放送の番組「ナンデモ特命係発見らくちゃく！」を審理すると決めた。「ゴミ屋敷」として取り上げられた民家の住人が実名や顔を放送され、尊厳を著しく損なわれたとして申し立てていた。