女優の高畑充希（33）が17日、都内で映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督、10月10日公開）完成披露試写会に登壇した。夫で俳優の岡田将生（36）との第1子妊娠を公表している高畑のおなかはふっくらとしており、全身黒のドレス姿で登場した。映画は、新海誠氏による07年公開の同名劇場アニメ作品の実写版。互いに特別な思いを抱きながら小学校の卒業とともに離れ離れになった主人公・遠野貴樹（松村北斗）と篠原明里（高畑充