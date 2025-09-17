政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１７日、「ひるおび！」（ＴＢＳ系）に出演し、小林鷹之元経済安全保障担当相が行った自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）の出馬会見を「弁論大会」と表現した。会見の印象を問われた田崎氏は「昨日の記者会見を聞いてすごいなと思ったんですね。イキイキとして、かつハキハキとして色々と伝えていたから」と評価する一方で「でも、弁論大会を見ているような気がして。弁論大会なら