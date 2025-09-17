新日本プロレスは「無所属」の辻陽太（３２）が体調不良のため、１７日の北海道・旭川大会を欠場することを発表した。辻は１５日の北海道・登別大会から体調不良による欠場が続いている。この日の大会では鷹木信悟、永井大貴とのトリオでゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、外道組と対戦が予定されていたが、欠場に伴い鷹木＆永井ＶＳゲイブ＆フィンレーのタッグマッチにカード変更となった。辻はシリーズ最終戦の２８日