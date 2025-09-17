「よく、描けたなあ」……涙を浮かべながら、歌麿（染谷将太）の描いた「笑い絵」（春画）を見て感嘆の声をもらし涙を浮かべる蔦重（横浜流星）。きよ（藤間爽子）と出会い、歌麿は暗澹たる過去の呪縛から解き放たれ、未来へ歩き始めます。やっと、平穏で温かい自分の居場所を見つけた歌麿からは幸せオーラが漂っているようでした。一方、今回の第35回『間違凧文武二道』のタイトルに「間違」が付いているように、蔦重・クリエータ