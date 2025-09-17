俳優の杉本哲太さん（60）が2025年9月14日、自身のインスタグラムを更新し、世界的ロックスターになりきったモノマネのショットを公開した。「マイクの代わりにマッサージローラー」杉本さんは、「なんちゃってフレディ」とコメントをつづり、世界的ロックスターのフレディ・マーキュリーに扮する写真を投稿。「#マイクの代わりにマッサージローラー」「#フレディマーキュリー」「#ものまね」「#いつかの」とハッシュタグを添えて