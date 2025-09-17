◆米大リーグドジャース６―９フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同東地区２連覇を決めているフィリーズに逆転負け。「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）が投手としては５回無安打無失点５奪三振、１四球だけで安打を打たれることなく降板すると、打者としては８回に史上６人目の２年連続５０本塁打を達成したが、勝利にはつな