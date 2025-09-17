俳優の吉岡秀隆が１７日、都内で映画「秒速５センチメートル」（１０月１０日公開、奥山由之監督）の完成披露試写会に、主演のＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗らと出席した。映画「君の名は。」などで知られる新海誠氏が手がけ、２００７年に公開されたアニメ映画の実写化作品。小学校卒業時に離ればなれとなった２人の男女が、３０歳を手前にお互いの記憶を巡らせる様子を描く。吉岡は、松村演じる主人公と関わる科学館の館長を