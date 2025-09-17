ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗が１７日、都内で主演映画「秒速５センチメートル」（奥山由之監督、１０月１０日公開）の完成披露試写会に出席した。映画「君の名は。」などで知られる新海誠氏が手がけ、２００７年に公開されたアニメ映画の実写化作品。小学校卒業時に離ればなれとなった２人の男女が、３０歳を手前にお互いとの記憶を巡らせる様子を描く。松村は、秋らしいブラウンのジャケット姿で登壇。客席を見渡し「世界で