¡Ø¤¢¤ä¤«¤·¸åµÜ¤Î·ÀÌóÈÞ¡Ù¡ÊÀÄ·î²Ö¡§¸¶ºî¡¢¤æ¤º¤­Úõ¡§Ì¡²è¡¢³á»³¥ß¥«¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¢¤ä¤«¤·¸åµÜ¤Î·ÀÌóÈÞ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¤¢¤ä¤«¤·¤¬»ë¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÃ¼¤Ê¾¯½÷¡¦¶ÌÎè¡£ÉÂ¼å¤ÊÍÜÉã¤ÎÌôÂå¤ò²Ô¤°¤¿¤á¡¢¸åµÜ¤ÎµÜ½÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£¸åµÜ¤Ï»Å»ö¤¬¤­¤Ä¤¯¡¢ÉÝ¤¤±½¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£»Å¤¨¤ë²¼µéÈÞ¾ª¤«¤é¤Î·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤âÁ´¤¯Æ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÌÎè¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤¬½Ð¤ë¤È±½¤µ¤ì¤ëËÌ¸åµÜ¤ËÆþ¤ê¡¢