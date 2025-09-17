岡山・南区で発生した山火事2025年3月 2025年3月に岡山市南区飽浦で発生した大規模な山火事で、夜を徹して消火活動に当たった岡山市と玉野市の消防団に17日、「防災功労者内閣総理大臣表彰」が贈られました。 この山火事は、記録が残る1965年以降では県内で最大の被害となり、岡山市472ha、玉野市14haのあわせて486haが焼け、発生から20日目にようやく鎮火しました。 岡山市消防団は延べ2194人、玉野市消防団は延べ754