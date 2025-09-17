ABCテレビは17日、秋の改編を発表。「すべての恋が終わるとしても」（10月12日スタート、日曜後10・15、全国ネット）、「君としてキスはいつまでも」（10月スタート、日曜深夜0・10）、「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（10月18日スタート、土曜深夜1・00）、「絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男ファイナル」（11月9日スタート、日曜深夜1・10）、単発「パワプロドラマ2025―平凡な新社会人の俺がサクセ