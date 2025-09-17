北陸電力は17日、昨年の能登半島地震で変圧器が故障した志賀原発2号機（石川県志賀町）で、外部電源の復旧が完了したと発表した。受電できなかった2回線を含め、外部電源全5回線から受電できるようになった。30日から運用再開する。志賀原発では地震により変圧器が破損して油が漏れるなどし、中能登変電所を経由する2回線が使えなくなっていた。機器一式を取り換える変圧器の本復旧には期間を要する見込みで、暫定的に既存の受