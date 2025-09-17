福島県郡山市で受験生が車にはねられ死亡した事故の裁判員裁判で、信号無視は過失だと主張した弁護側に対し、福島地裁郡山支部の判決は、被告が減速せずに故意に信号を無視したと認定し、危険運転致死傷罪の成立を認めた。