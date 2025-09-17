こんにちは、シューフィッター佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。秋はアウトドアのシーズンです。自然を求めてトレッキングや軽い登山であれば普通のスニーカーでもいいのですが、ぬかるみが気になったり、岩場に指をぶつけるとイライラします。そんなときは、専用の登山靴まではいかない