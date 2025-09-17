能代市の一部地域に出されていた避難指示は午後4時に解除されました。能代市は、鶴形地区（下坂の一部）の1世帯1人に出していた避難指示を、避難指示の安全が確保できたとして、午後4時に解除しました。これに伴い、避難所も閉鎖しています。