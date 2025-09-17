NTT東日本は9月17日、電話線の垂れ下がりや電柱の損傷などの不安全設備に関する申告受付において、生成AI技術を活用した自動受付システムを18日より導入することを発表した。これまで、台風や大雨などの自然災害時に申告件数が急増し、電話窓口が混雑し電話対応で待たせてしまう場面も多かったという。生成AIを活用した自動受付を導入することで、申告から手配までを自動化し、迅速かつ確実な対応につなげる。生成AIを活用した電話