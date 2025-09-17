世界のクリエーターが集い、国境を越えた学びと体験を提供するイベントが17日夜から石川県加賀市で始まります。ヨーロッパ発祥のクリエーター向けの国際イベント「THU」は2023年、加賀市を会場に日本で初めて開催されました。2年ぶりとなる今回は、様々な分野で物語を伝えることに主眼を置き、新しい物事の見方を学ぶカリキュラムが組まれます。17日は、THU創設者のアンドレ・ルイスさんや、アンバサダーを務める塩田周三さんらが