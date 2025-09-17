BANDAI SPIRITSは、プラモデルのリサイクル活動を通して、海洋プラスチック問題や資源の再活用について学ぶ授業「CLEAN OCEAN ACADEMIA」を2025 年10 月より全国で展開する。同社は2021年から「ガンプラリサイクルプロジェクト」や「ガンプラアカデミア」などのサステナビリティ活動を継続しており、「CLEAN OCEAN ACADEMIA」は、それらのプロジェクトとも連携しながら、持続可能なものづくりへの関心を高める活動の一つとして展開