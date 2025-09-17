岡山市によりますと、きょう（17日）午前11時30分ごろ、岡山市北区丸の内の烏城みちで、「木が倒れている」と通行人から警察に連絡がありました。 【画像を見る】中が空洞になっていたヤナギの木 警察が確認したところ、歩道に立っていたヤナギの街路樹1本が倒れ、歩道と車道2車線のうち1車線をふさいでいました。 市の職員によりますと、木の中が空洞になっていたことがわかりました。倒れたヤナギの樹齢はわかっていません。