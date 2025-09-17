気象庁によりますと、きょう（17日）正午、フィリピンの東で“台風のたまご”となる「熱帯低気圧」が発生したということです。 【画像を見る】ダブル台風発生へ沖縄の南を通過か？各地の16日間天気シミュレーション 熱帯低気圧a（17日・正午現在）の中心気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートル、 ということです。 今後の進路予想図については【