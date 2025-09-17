VAIOは9月17日、モバイルノートPC新製品として14型の「VAIO Pro PK」および、12.5型の「VAIO Pro PJ」を法人向けに発表した。9月17日から受注を開始しており、9月26日に発売する。直販価格はいずれも338,200円から。VAIO Pro PKとVAIO Pro PJ基本性能がアップした14型のVAIO Pro PK14型のVAIO Pro PKは基本性能が高い14型モバイルPC。同型の個人向けモデルも「VAIO SX14」の名称で同時発表されている。新モデルでは、これまで第13