ヤオコーは9月12日、埼玉県上尾市に「ヤオコーまるひろ上尾SC店」を開店した。店舗数は198店舗目、埼玉県105店舗目で、上尾市では2009年に閉店して以来、約16年ぶりの出店となる。ストアコンセプトは「豊かで笑顔が溢れる」食生活を届けられるお店」。売場面積は720坪で、売上目標は29億円を予定する。〈ミドルシニア層・ヤングファミリー層をターゲットに〉立地はJR高崎線「上尾駅」東口駅前に位置し、丸広百貨店上尾店の地下1階