「ＴＡＭＲＯＮＣＵＰ」（１８日開幕、戸田）ボートレース戸田の一般戦は４日間シリーズで、得点率優出制で行われる。１７日は前検が行われ、吉川喜継（４４）＝滋賀・９２期・Ａ１＝が、前節に土屋千明（群馬）が優出した１１号機を引き当てた。強力な出足が特徴で、前節は道中逆転して浮上するシーンが目立った。準優以降は伸びにも上積みがあり、２連対率５４パーセントの数字は信頼できる。前検タイムも６秒６３のトップタ