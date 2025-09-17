日本ハムの井川伸久オーナーは１７日、都内で行われたオーナー会議後に取材に応じ、チームを率いる新庄剛志監督について「われわれ球団とすれば、最下位、最下位、２位。それと今年が２位もしくは優勝と形が見えてきましたので。われわれは新庄監督には続けていただきたいと思っておりますけど」と話し、続けて「いかんせん、ご本人が決める話なんで。それのところは今集中していただいて、おいおいそういう話をしていきたい」と