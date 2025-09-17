俳優の北乃きい（34）が16日、Instagramのストーリーズを更新。「すっぴんだよ」とコメントした最新ショットを披露した。【映像】北乃きいの水着姿やすっぴんショットこれまでも、金髪にイメージチェンジした姿や、「ひっさびさに水着きて プール入った」とコメントした黒い水着が透けて見える白いトップス姿、さらに34歳の誕生日には茶色のロングヘアで全身モノトーンコーデをまとめた姿などをInstagramに投稿してきた北乃。