季節の変わり目で寒暖差が大きくなるこの時期は、体調の変化が気になるところです。気温差が大きくなるこの時期は、風邪だけでなく「寒暖差アレルギー」に注意が必要です。９月１７日午前６時の北海道帯広市です。気温は１５．１℃と朝の冷え込みで長袖や羽織りものを着る人が多く見られます。一転して午後１時ごろには気温は２８．６℃となり、多くの人が半そでなど夏の装いになっていました。気温の変化が激しいこの時期、