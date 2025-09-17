18日、県内では各地で雲が広がりやすく、薩摩・大隅地方では、にわか雨や雷雨の可能性も。種子屋久地方は、午前晴れ、午後は雨の所も。奄美地方は、日中は変わりやすい天気で、夜は星空が広がる見込みです。出水市では、田んぼのあぜ道に、赤い彼岸花が咲き始め、秋の訪れを感じさせる風景に。20日は彼岸の入り、23日は秋分の日、今年は残暑が厳しいですが、彼岸花は暦通りに咲き始めています。（詳しくは動画をご覧ください）