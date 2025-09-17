政府が核兵器禁止条約に調印・批准するよう県議会から意見書を出すことを求めた請願を、県内の被爆者団体などが提出しました。請願を県議会に提出したのは県原爆被害者団体協議会と原水爆禁止山口県協議会です。核兵器の保有や使用などを禁じた「核兵器禁止条約」には現在94の国と地域が署名し73の国と地域が批准していますが、日本は参加していません。団体によると核兵器禁止条約に調印・批准するよう政府に求める意見書が県・市