将棋の女流棋士、西山朋佳白玲（３０）（女流王将）に福間香奈女流六冠（３３）（清麗・女王・女流王座・女流名人・女流王位・倉敷藤花）が挑戦するタイトル戦「第５期白玲戦七番勝負」に注目が集まっている。西山さんが防衛すれば、白玲のタイトル通算４期となり女性初の「棋士」の資格獲得まであと１期に迫る。一方、福間さんが奪取すれば史上初の女流七冠を達成する。４勝した方が勝ちのシリーズで、現在１勝１敗のタイ。第３