タレントの東MAXこと東貴博が16日に自身のアメブロを更新。俳優の伊藤淳史とアイドルグループ『Hey! Say! JUMP』の高木雄也との食事会を報告した。【画像】東MAXこと東貴博、次女と長女を抱く姿この日、東は「楽しい楽しいご飯会！伊藤淳史くんとHey！Say！JUMP高木くん 変な3人よね」と3ショットを公開。「2人はドラマで一緒 私と高木くんは所さんの番組で一緒 伊藤くんと私は昨年の24時間テレビのドラマで一緒になってなんや