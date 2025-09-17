日本政府観光局が１７日発表した８月の訪日外国人客数（推計値）は前年同月比１６・９％増の３４２万８０００人で、８月として過去最多を更新した。航空便の増加や円安を背景に、中国からの訪日客がコロナ禍前の２０１９年８月以来、６年ぶりに１００万人を超えたことが影響した。２桁台の伸び率となったのは３か月ぶり。国・地域別では、中国が３６・５％増の１０１万８６００人で最も多かった。韓国は８・０％増の６６万９０